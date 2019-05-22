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Ракурс
В отставку ушел начальник управления госохраны Гелетей. Фото: Facebook

В отставку ушел начальник управления госохраны Гелетей (ФОТО)

22 мая 2019, 18:22
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Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей ушел в отставку. По словам служащего, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна собственная команда, а потому он уходит с поста.

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Гелетей утверждает, что решил написать рапорт только после инаугурации, чтобы не оставлять свое подразделение перед важным событием. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Гелетей уходит в отставку. Фото: Facebook

По словам Гелетея все коллеги по личному составу управления стали для него второй семьей. С ними служащий в 2014 году воевал на востоке Украины. Гелетей уверяет, что все это время он и его коллеги работали в усиленном режиме, оставались без выходных и задерживались до поздней ночи.

По словам чиновника, за пять лет своей работы он с командой создал профессиональную спецслужбу европейского уровня. Своему преемнику Гелетей пожелал мудрости и силы.

Гелетей про отставку

Как ранее сообщал «Ракурс», новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины станет экс-министр финансов Украины Александр Данилюк.

Источник: Ракурс


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