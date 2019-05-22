Секретарем СНБО Зеленский назначит Данилюка, фото — Politeca

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Президент Владимир Зеленский решил назначить Владимира Данилюка на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на слова заместителя главы Администрации президента Руслана Рябошапки.

Этот вопрос решен. Указ уже подписан, его опубликуют в ближайшее время, — заявил Рябошапка.

Данилюк — экс-министр финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана. О его вероятном назначении в СНБО заявлял ранее глава Администрации президента Андрей Богдан.

Во время работы Данилюка в правительстве было реализовано национализацию «ПриватБанка». В августе 2016 года он заявил, что поддерживает идею отменить стипендии для большинства студентов и выплачивать их только как социальную поддержку малообеспеченным слоям населения, в частности детям-инвалидам, а также оставить академические стипендии, которые должно получать ограниченное число студентов.

Весной 2018 года Данилюк конфликтовал с премьер-министром Владимиром Гройсманом относительно реформирования Государственной фискальной службы. В июне он ушел в отставку.

В мае 2016 года Данилюк заявил о своем отказе от гражданства Великобритании из-за желания построить политическую карьеру в Украине. Его жена и дети являются гражданами Великобритании.

Напомним, что вокруг одного из назначений Зеленского произошел конфликт. Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль отказалась от должности в Админстрации президента и президент аннулировал указ о ее назначении.