Секретарем РНБО Зеленський призначить Данилюка, фото — Politeca

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Президент Володимир Зеленський вирішив призначити Володимира Данилюка на посаду секретаря Ради національно безпеки та оборони.

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Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на слова заступника глави Адміністрації президента Руслана Рябошапки.

Це питання вирішене. Указ вже підписаний, його опублікують найближчим часом, — заявив Рябошапка.

Данилюк — екс-міністр фінансів України в уряді Володимира Гройсмана. Про його ймовірне призначення в РНБО заявляв раніше глава Адміністрації президента Андрій Богдан.

Під час роботи Данилюка в уряді було реалізовано націоналізацію «ПриватБанку». У серпні 2016 року він заявив, що підтримує ідею скасувати стипендії для більшості студентів і виплачувати їх лише як соціальну підтримку малозабезпеченим верствам населення, зокрема дітям-інвалідам, а також залишити академічні стипендії, які має отримувати обмежена кількість студентів.

Навесні 2018 року Данилюк конфліктував з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, зокрема, щодо реформування Державної фіскальної служби. У червні він пішов у відставку.

У травні 2016 року Данилюк заявив про свою відмову від громадянства Великої Британії через бажання побудувати політичну кар'єру в Україні. Його дружина і діти є громадянами Великої Британії.

Нагадаємо, що навколо одного із призначень Зеленського стався конфлікт. Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль відмовилася від посади в Адмінстрації президента.