Україна вийшла ще з трьох угод в межах СНД, фото — УНН

https://racurs.ua/ua/n122239-ukrayina-vyyshla-sche-z-troh-ugod-v-mejah-snd.html

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Кабінет міністрів 22 травня ухвалив рішення про вихід України ще з трьох угод, укладених у межах Співдружності Незалежних Держав (СНД).

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Рішення про це ухвалили на засіданні уряду у середу. Міжнародні договори, з яких виходить Україна, втратили практичне значення і не застосовуються, оскільки уряд підписав прямі договори з країнами-членами СНД, йдеться у пояснювальній записці до рішення Кабміну.

Зокрема, йдеться про припинення для України дії Протоколу про уніфікацію підходу та укладення Угод про запобігання подвійного оподаткування доходів і майна. Його підписали у травні 1992 року в Ташкенті.

Україна виходить і з Угоди між державами-учасницями СНД про співробітництво і взаємну допомогу з питань дотримання податкового законодавства і боротьби з порушеннями у цій сфері, яку уклали в червні 1999 року у Мінську.

Не співпрацюватиме в межах СНД Україна і в рамках Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі з податковими злочинами, яку уклали у червні 2005 року у Тбілісі.

Усі ці міжнародні договори неактуальні для України, оскільки замість них діють прямі міжурядові угоди про уникнення подвійного оподаткування з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Росією, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном.

Нагадаємо, що у квітні Україна вийшла з військової угоди в рамках СНД. Ця угода стосувалась стандартизації озброєння та військової техніки. Урядовці вважали, що вона не має практичної реалізації, оскільки нею впроваджувалась стандартизація під ГОСТи. Наразі в Україні скасовано 90% радянських стандартів і вони замінені на європейські.

У січні цього року Україна вийшла з трьох угод щодо економічної співпраці в рамках СНД.