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Украина вышла еще из трех соглашений в рамках СНГ, фото - УНН

Украина вышла еще из трех соглашений в рамках СНГ

22 мая 2019, 15:59
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Кабинет министров 22 мая принял решение о выходе Украины еще из трех соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

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Решение об этом было принято на заседании правительства в среду. Международные договоры, из которых выходит Украина, утратили практическое значение и не применяются, поскольку правительство подписало прямые договоры со странами-членами СНГ, говорится в пояснительной записке к решению Кабмина.

В частности, речь идет о прекращении для Украины действия Протокола об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. Его подписали в мае 1992 года в Ташкенте.

Украина выходит и из Соглашения между государствами-участниками СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере, которое заключили в июне 1999 года в Минске.

Не будет сотрудничать в рамках СНГ Украина и в рамках Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по борьбе с налоговыми преступлениями, которое заключили в июне 2005 года в Тбилиси.

Все эти международные договоры неактуальны для Украины, поскольку вместо них действуют прямые межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения с Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном.

Напомним, что в апреле Украина вышла из военного соглашения в рамках СНГ. Это соглашение касалось стандартизации вооружения и военной техники. Чиновники считали, что оно не имеет практической реализации — в Украине отменено 90% советских стандартов, которые заменены на европейские.

В январе этого года Украина вышла из трех соглашений по экономическому сотрудничеству в рамках СНГ.

Источник: Ракурс


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