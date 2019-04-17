Україна вийшла з військової угоди в рамках СНД. Фото: Антифашист

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Україна вийшла з військової угоди в рамках СНД. Відповідне рішення сьогодні, 17 квітня, прийняв Кабінет міністрів України.

З ініціативою про припинення дії угоди для України виступило Мінекономрозвитку, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Угода, з якої вийшла Україна, стосувалась стандартизації озброєння та військової техніки. За словами Степана Кубіва, вказана угода не має практичної реалізації, оскільки нею впроваджувалась стандартизація під ГОСТи. Наразі в Україні скасовано 90% радянських стандартів і вони замінені на європейські.

Рішення українського уряду про припинення дії вказаної угоди буде направлено у Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав.

Раніше повідомлялось, що Україна вийшла з трьох угод СНД щодо економічної співпраці. Таким чином припинено дію угоди про міждержавний обмін економічною інформацією, угоди про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності та угоди про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності.