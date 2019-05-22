Зеркаль прокомментировала отказ от должности заместителя главы АП

https://racurs.ua/n122245-zerkal-prokommentirovala-otkaz-ot-doljnosti-zamestitelya-glavy-ap.html

Ракурс

Елена Зеркаль, которая занимает должность заместителя главы Министерства иностранных дел, рассказала, почему отказалась от должности заместителя главы Администрации президента.

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По словам Зеркаль, она очень любит свою работу и обладает достаточным количеством мотивации и энергии, чтобы заниматься защитой Украины на международной арене. Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

Чиновница заявила, что важнейшие проекты в ее профессиональной жизни связаны с утверждением верховенства права в стране и в отношениях Украины с мировыми партнерами.

По словам Зеркаль, она еще должна воплотить в реальность Соглашение об ассоциации с ЕС, добиться безвизового режима и поставки газа из стран Европейского Союза, а также проводить правовые споры с Россией.

Зеркаль поблагодарила всех украинцев за теплые отзывы относительно ее возможного назначения и не исключает, что, возможно, когда-то займет эту должность.

Карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями, — подчеркнула Зеркаль.

Также она анонсировала поездку в Гамбург 25 мая в Международный трибунал по морскому праву, который должен объявить решение по делу военнопленных украинских моряков.

Как ранее сообщал «Ракурс», указ о назначении Зеркаль появился на странице Администрации президента, однако впоследствии вышел новый указ, отменивший назначение.