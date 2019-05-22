На Ровенщине 12-летнего мальчика насмерть засыпало песком. Фото: it-will-help

https://racurs.ua/n122246-na-rovenschine-12-letnego-malchika-nasmert-zasypalo-peskom.html

Ракурс

Мальчик-подросток погиб в Ровенской области из-за оползня песка. Его нашел 12-летний брат-близнец.

Loading...

Трагический инцидент произошел в Рокитновском районе. Тело мальчика нашли на глубине около двух метров. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Ровенской области.

Установлено, что после школы братья пошли играть в песчаной яме, расположенной в 200 м от дома. Один из мальчиков вернулся домой, чтобы помочь их матери по хозяйству, а второй остался и продолжил выкапывать землянку.

Впоследствии, когда он находился в яме глубиной около двух метров произошел оползень, что привело к трагедии. Брат погибшего начал волноваться из-за отсутствия парня и пошел проверить, что произошло.

Поняв, что брат оказался в ловушке, подросток сначала пытался сам откопать погибшего, потом позвал взрослых. На место прибыл местный фельдшер, который констатировал смерть ребенка.

Согласно свидетельству о смерти мальчика, он погиб в результате асфиксии. При обвале песок сильно сжал его живот и грудную клетку.

Подросток воспитывался в благополучной семье. Кроме него у его родителей еще пятеро детей.

Материалы дела внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».

Как ранее сообщал «Ракурс», в Николаевской области девятилетнего мальчика насмерть завалило мусором.