Порошенко был неприятно удивлен, что мирные соглашения с Россией вынесут на референдум. Фото: Дело

https://racurs.ua/n122248-poroshenko-byl-nepriyatno-udivlen-chto-mirnye-soglasheniya-s-rossiey-vynesut-na-referendum.html

Ракурс

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что был неприятно удивлен тем, что вопрос о мирных соглашениях с Россией вынесут на референдум. Политик подчеркнул, что в стране такое предложение называют капитуляцией.

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Также Порошенко призвал начать переговоры по поводу формата участия в выборах в парламент, а действующего президента Владимира Зеленского попросил развеять слухи. Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Порошенко, сегодня в Верховной Раде якобы пытались провести избирательную реформу, которая отличается от той, которая нужна украинцам. Комментируя роспуск парламента, Порошенко назвал действия Зеленского нарушением положений Конституции. Однако, политик заверил, что его партия пойдет на выборы и победит.

Порошенко анонсировал съезд своей партии, во время которого состоится серьезное обновление партийного списка. По словам экс-президента, его политическая сила к выборам уже готова.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский заявил, что провал его законопроекта в Верховной Раде — это попытка старых политиков продолжить политическую жизнь.