Инвесторы негативно отреагировали на назначение Зеленским людей из круга Коломойского. Фото: Новое время

https://racurs.ua/n122249-investory-negativno-otreagirovali-na-naznachenie-zelenskim-ludey-iz-kruga-kolomoyskogo.html

Ракурс

Назначения президента Украины Владимира Зеленского вызвали негативную реакцию инвесторов. Если глава государства продолжит назначать людей из круга бизнесмена Игоря Коломойского на высокие государственные должности, может возникнуть отток инвестиций из страны.

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Инвесторы начали сомневаться в том, что Украина продолжит двигаться в направлении установления верховенства права. Этот фактор очень важен в привлечении инвестиций. Об этом сообщает президент Европейской бизнес ассоциации и глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, передает «Интерфакс-Украина»

Назначение Андрея Богдана на должность главы Администрации президента Фиала воспринял скептически и заявил, что сложно представить, как человек Коломойского изменит свою деятельность и начнет действовать на благо государства.

По словам инвестора, Украина до конца этого года нуждается в получении очередного транша от Международного валютного фонда. В противном случае придется занимать средства на внутренних и внешних рынках, что также не обойдет внимания инвесторов.

Как ранее сообщал «Ракурс», назначил первым заместителем председателя СБУ друга детства и руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова.