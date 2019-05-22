Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Инвесторы негативно отреагировали на назначение Зеленским людей из круга Коломойского. Фото: Новое время

Инвесторы негативно отреагировали на назначение Зеленским людей из круга Коломойского

22 мая 2019, 21:53
999

Назначения президента Украины Владимира Зеленского вызвали негативную реакцию инвесторов. Если глава государства продолжит назначать людей из круга бизнесмена Игоря Коломойского на высокие государственные должности, может возникнуть отток инвестиций из страны.

Loading...

Инвесторы начали сомневаться в том, что Украина продолжит двигаться в направлении установления верховенства права. Этот фактор очень важен в привлечении инвестиций. Об этом сообщает президент Европейской бизнес ассоциации и глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, передает «Интерфакс-Украина»

Назначение Андрея Богдана на должность главы Администрации президента Фиала воспринял скептически и заявил, что сложно представить, как человек Коломойского изменит свою деятельность и начнет действовать на благо государства.

По словам инвестора, Украина до конца этого года нуждается в получении очередного транша от Международного валютного фонда. В противном случае придется занимать средства на внутренних и внешних рынках, что также не обойдет внимания инвесторов.

Как ранее сообщал «Ракурс», назначил первым заместителем председателя СБУ друга детства и руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Порошенко был неприятно удивлен, что мирные соглашения с Россией вынесут на референдум

Экс-президент Украины Петр Порошенко отреагировал на предложение вынести мирные соглашения с Россией на референдум. Политик заявил, что был неприятно удивлен, и в стране референдум называют капитуляцией

Новости Украины
21:18

Зеленский о провале законопроекта: Старые политики рассчитывают за деньги и гречку пролезть в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал провал его законопроекта в Верховной Раде. Глава государства утверждает, что старые политики хотят подкупить избирателей, чтобы снова попасть в Раду

Новости Украины
20:38

Украина вышла еще из трех соглашений в рамках СНГ

Кабинет министров 22 мая принял решение о выходе Украины еще из трех соглашений, заключенных в рамках СНГ. Они потеряли практическое значение и не применяются, поскольку правительство подписало прямые договоры со странами-членами СНГ

Новости Украины
15:59
Новости партнеров
Загрузка...