Военную поддержку Украины пообещали в НАТО. Фото: axar.az

https://racurs.ua/n122258-voennuu-podderjku-ukrainy-poobeschali-v-nato.html

Ракурс

Новый глава вооруженных сил Североатлантического альянса (НАТО) в Европе генерал Тод Уолтер заявил о расширении оказания военной помощи на территории Украины.

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В частности, Уолтер имел в виду обучение украинских военнослужащих и сотрудничество в рамках защиты украинской территории. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса, которую транслировали NATO News.

В НАТО надеются, что помощь в усиленном обучении украинских военных поможет Украине защитить ее территориальную целостность.

Между тем, председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что организация продолжит оказывать поддержку оборонной сфере Украины. Также Пич обратился к России и попросил ее освободить Крым, а также прекратить оказывать поддержку боевикам на Донбассе.

Отметим, что генерала военно-воздушных сил США Тода Уолтерса назначили на высокую должность в НАТО 3 мая. Ранее он заведовал силами ВВС в Европе и Африке.

Как ранее сообщал «Ракурс», самолеты стран НАТО перехватили российские истребители в небе над Балтикой. В операции были задействованы британские и венгерские самолеты.