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Вооруженные силы успешно испытали «Ольху» — украинскую систему залпового огня, фото — Минобороны

Вооруженные силы успешно испытали «Ольху» — украинскую систему залпового огня (ФОТО, ВИДЕО)

23 мая 2019, 16:35
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На полигоне в Одесской области 23 мая состоялся очередной этап испытаний ракет «Ольха-М» и «Ольха-Р».

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Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, испытания проводились на разной дальности и по разным параметрам. На запуски ракет прибыл и министр обороны Степан Полторак.

Вооруженные силы успешно испытали «Ольху» — украинскую систему залпового огня, фото — Минобороны

После завершения испытаний он сообщил, что доволен увиденным, а Минобороны планирует провести государственные испытания нового оружия с августа по октябрь этого года, чтобы уже в 2019 году поставить «Ольху» на вооружение ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинский военно-промышленный комплекс в 2019 году начнет серийное производство передовых реактивных систем залпового огня «Верба» и ракетного комплекса «Ольха». Эти системы производит «Шепетовский ремонтный завод».

Ракетный комплекс «Ольха» был полностью сконструирован из украинских комплектующих. Этот ракетный комплекс считается одной из передовых разработок бюро «Луч».

Вооруженные силы успешно испытали «Ольху» — украинскую систему залпового огня, фото — Минобороны

«Ольха» — дальнобойное высокоточное ракетное вооружение, позволяющее уничтожать противника на значительном расстоянии с минимальной погрешностью. Одним залпом можно выпустить по позициям врага 12 ракет калибра 300 мм.

Вооруженные силы успешно испытали «Ольху» — украинскую систему залпового огня, фото — Минобороны

Источник: Ракурс


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