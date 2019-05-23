Вооруженные силы успешно испытали «Ольху» — украинскую систему залпового огня, фото — Минобороны

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На полигоне в Одесской области 23 мая состоялся очередной этап испытаний ракет «Ольха-М» и «Ольха-Р».

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Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, испытания проводились на разной дальности и по разным параметрам. На запуски ракет прибыл и министр обороны Степан Полторак.

После завершения испытаний он сообщил, что доволен увиденным, а Минобороны планирует провести государственные испытания нового оружия с августа по октябрь этого года, чтобы уже в 2019 году поставить «Ольху» на вооружение ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинский военно-промышленный комплекс в 2019 году начнет серийное производство передовых реактивных систем залпового огня «Верба» и ракетного комплекса «Ольха». Эти системы производит «Шепетовский ремонтный завод».

Ракетный комплекс «Ольха» был полностью сконструирован из украинских комплектующих. Этот ракетный комплекс считается одной из передовых разработок бюро «Луч».

«Ольха» — дальнобойное высокоточное ракетное вооружение, позволяющее уничтожать противника на значительном расстоянии с минимальной погрешностью. Одним залпом можно выпустить по позициям врага 12 ракет калибра 300 мм.