Главными новостями 23 мая стали петиция за отставку Зеленского, «кварталовское» выступление президента на ИТ-конференции и скандальный опрос о мире в Вооруженных силах Украины.

Новоизбранный глава государства Владимир Зеленский выступил на ИТ-конференции с докладом. Его речь называлась «Гарант инноваций: создаем будущее вместе». В ней глава государства заявил о намерении создать уникальное правительство в смартфоне, а также отметился тем, что произнес речь на русском языке, к тому же использовал такие обороты (на языке оригинала):

«Есть такой товарищ Гуттенберг. Я бы его назвал заросшим Стивом Джобсом. Что он сделал? Создал книгопечатный пресс. Тогда чувак порвал эпоху. Красавец».

«Людей, которые нам мешают, пора называть „что“».

«Я лично один ничего не могу поменять. Только вместе. Это правда. У вас у всех мозгов гораздо больше чем у меня… Не, ну „шо-то“ у меня есть, конечно».

«Во что вкладываемся мы? Диджитализация, разные умные фразы… Мы вкладываемся в медицину. А чуваки и девчонки, простите за такие слова, — в превентивную медицину. И в этом есть разрыв».