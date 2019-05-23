В ВСУ отмечают, что не ведут переговоров с боевиками, фото: Flickr

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В оперативном командовании «Север» назначили служебную проверку по поводу резонансного распоряжения о проведении опроса военнослужащих относительно их отношения к возможным переговорам с боевиками, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса.

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Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования.

Фото документа, который предписывал провести соответствующий опрос, сегодня утром обнародовал фонд «Вернись живым». В фонде уверяют, что этот документ получили в разных воинских частях.

Пресс-служба оперативного командования «Север» отмечает, что целью этого опроса было создание прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих ВСУ, а также — осуществление предупредительных мер по защите гражданского населения. Отмечается, что этот документ уже утратил юридическую силу.

Допущено искажение информации, которая должна была быть направлена на всех граждан Украины без исключения и не должна была включать привлечение военнослужащих, — отмечают в пресс-службе.

В сообщении пресс-службы отмечается, что ВСУ не ведут переговоров с боевиками.

По информации волонтера Романа Доника, появление этого документа не было инициативой Генштаба ВСУ. Ее выдвинул руководитель штаба оперативного командования «Север», генерал-майор Ромыгайло.

Напомним, военнослужащим сегодня представили нового руководителя Генштаба ВСУ Руслана Хомчака.