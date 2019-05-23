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В Раду пройдут партии “Слуга народа”, “За жизнь”, БПП и “Батькивщина” — очередной опрос

В Раду могут попасть партии «Слуга народа», «За жизнь», БПП и «Батькивщина» — очередной опрос (ИНФОГРАФИКА)

23 мая 2019, 15:22
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В Верховную Раду Украины прошли бы партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — за жизнь», БПП «Солидарность» и «Батькивщина», если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, свидетельствует очередной соцопрос.

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Партия «Слуга народа» набрала бы 29,5% голосов всех опрошенных избирателей, партия «За жизнь» может рассчитывать на поддержку 8,3% голосующих украинцев, БПП — 7,3%, «Батькивщина» — 7,1%. Об этом говорится в исследовании центра «Социальный мониторинг», который проводил опрос совместно с Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко.

Партия «Сила и честь» Игоря Смешко набрала бы 4,2% голосов, а «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 3,2%.

Выборы в Раду: у партии “Слуга народа” сейчас самые высокие рейтинги, утверждают социологи. Скриншот сайта "Социальный мониторинг"

Среди украинцев, уже точно определившихся с выбором (1 тыс. 591 респондент), за «Слугу народа» голосовали бы 39,9%, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 11,2%, БПП «Солидарность» — 9,9%, «Батькивщину» — 9,6%, «Силу и честь» — 5,7%, а у «Гражданской позиции» было бы 4,3% голосов.

Всего социологи опросили 2 тыс. 121 респондента. Проводилось исследование с 15 по 19 мая. Опрашивали людей старше 18 лет из 24 областей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка выборки составляет 1,2−2,2%.

Напомним, президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и назначил выборы на 21 июля. Его указ сегодня вступил в силу.

Источник: Ракурс


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