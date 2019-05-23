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До Ради можуть потрапити партії «Слуга народу», «За життя», БПП і «Батьківщина» — чергове опитування

До Ради можуть потрапити партії «Слуга народу», «За життя», БПП і «Батьківщина» — чергове опитування (ІНФОГРАФІКА)

23 тра 2019, 15:22
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У Верховну Раду України пройшли би партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа — за життя», БПП «Солідарність» та «Батьківщина», якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, свідчить чергове соцопитування.

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Партія «Слуга народу» набрала би 29,5% голосів виборців, партія «За життя» може розраховувати на підтримку 8,3% українців, які мають право голосувати, БПП — 7,3%, «Батьківщина» — 7,1%. Про це йдеться в дослідженні центру «Соціальний моніторинг», який проводив опитування спільно з Українським інститутом соціальних досліджень ім. А. Яременка.

Партія «Сила та честь» Ігоря Смешка набрала би 4,2% голосів, а «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка — 3,2%.

Вибори у Раду: в партії "Слуга народу" зараз найвищі рейтинги, стверджують соціологи. Скріншот сайту "Соціальний моніторинг"

Серед українців, які вже точно визначилися з вибором (1 тис. 591 опитаних), за «Слугу народу» голосували би 39,9%, за «Опозиційну платформу — За життя» — 11,2%, БПП «Солідарність» — 9,9%, «Батьківщину» — 9,6%, «Силу та честь» — 5,7%, а в «Громадянської позиції» було би 4,3% голосів опитаних.

Всього соціологи опитали 2 тис. 121 респондента. Проводилося дослідження з 15 по 19 травня. Опитували людей віком від 18 років із 24 областей України, окрім тимчасово окупованих територій. Похибка вибірки становить 1,2−2,2%.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду і призначив вибори на 21 липня. Його указ вже набув чинності.

Джерело: Ракурс


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