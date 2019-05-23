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Позачергові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня, фото: «Українські Новини»

Розпуск парламенту: у Центрвиборчкомі назвали дату початку виборчої кампанії (ВІДЕО)

23 тра 2019, 14:18
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Виборча кампанія до Верховної Ради розпочинається 24 травня.

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Про це під час брифінгу повідомила очільник Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук.

У ЦВК зазначають, що, згідно з законодавством, виборча кампанія розпочинається наступного дня після появи указу президента про розпуск парламенту.

Відповідний указ Володимира Зеленського офіційне видання «Урядовий кур'єр» опублікувало сьогодні.

Сліпачук зазначає, що для початку виборчої кампанії ЦВК не потрібно ухвалювати відповідне рішення. Водночас вона додала, що трактувати, наскільки указ Зеленського відповідає Конституції, — не в повноваженнях її відомства.

Чиновник запевнила, що ЦВК не вдасться втягнути в політичний процес.

Водночас у ЦВК побоюються, що за чинною системою закупівель можуть не встигнути надрукувати необхідну кількість бюлетенів. Тому Сліпачук звернулася до президента, парламенту та уряду із закликом негайно ухвалити необхідні рішення.

Вчора Рада не підтримала ініціативу президента внести зміни до закону про тендерні закупівлі ЦВК. Сліпачук зазначає, що не мала можливості ознайомитися із пропонованими тоді президентом змінами.

Нагадаємо, лідер громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк повідомив, що його політсила оскаржує у Верховному суді указ Зеленського про проведення позачергових парламентських виборів.


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