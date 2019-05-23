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Олександр Данилюк оскаржує розпуск парламенту, фото: «Телеканал 24»

Розпуск Верховної Ради: колишній кандидат у президенти оскаржує указ Зеленського в суді

23 тра 2019, 12:57
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Колишній кандидат у президенти України лідер громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк заявив, що його політсила оскаржує у Верховному суді указ Володимира Зеленського про розпуск парламенту, опублікований сьогодні в офіційному виданні «Урядовий кур'єр».

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Про це політик повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Данилюк переконаний, що вибори до парламенту мають відбуватися за відкритими списками, а кандидати — подавати декларації.

Не треба мати українців за дурнів, які не розуміють ваші договорняки, — звертається Данилюк до Зеленського.

Данилюк у період з 15 липня до 5 листопада 2014 року був радником тодішнього міністра оборони України Валерія Гелетея. Під час першого туру цьогорічних президентських виборів його підтримали 0,02% виборців (4 тис. 648 голосів).

Нагадаємо, згідно з указом президента, позачергові парламентські вибори назначені на 21 липня. Чергові вибори мали відбутися 27 жовтня цього року. Про намір розпустити парламент Зеленський заявляв під час своєї інавгураційної промови у Верховній Раді 20 жовтня.

Джерело: Ракурс


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