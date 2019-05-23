Александр Данилюк оспаривает роспуск парламента, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n122268-rospusk-verhovnoy-rady-byvshiy-kandidat-v-prezidenty-osparivaet-ukaz-zelenskogo-v-sude.html

Ракурс

Бывший кандидат в президенты Украины лидер гражданского движения «Спільна справа» Александр Данилюк заявил, что его политсила обжалует в Верховном суде указ Владимира Зеленского о роспуске парламента, опубликован сегодня в официальном издании «Правительственный курьер».

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Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Данилюк убежден, что выборы в парламент должны проходить по открытым спискам, а кандидаты — подавать декларации.

Не надо иметь украинцев за дураков, которые не понимают ваши договорняки, — обращается Данилюк к Зеленскому.

Данилюк в период с 15 июля по 5 ноября 2014 года был советником тогдашнего министра обороны Украины Валерия Гелетея. Во время первого тура нынешних президентских выборов его поддержали 0,02% избирателей (4 тыс. 648 голосов).

Напомним, согласно указу президента, внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля. Очередные выборы должны состояться 27 октября этого года. О намерении распустить парламент Зеленский заявлял во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде 20 октября.