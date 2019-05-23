Тереза Мей зібралася у відставку — ЗМІ. Фото: poshtivka.org

https://racurs.ua/ua/n122267-tereza-mey-zibralasya-u-vidstavku-zmi.html

Ракурс

Тереза Мей, яка обіймає посаду прем'єр-міністра Великої Британії, незадоволена позицією уряду щодо її планів із виходу з Європейського Союзу (Brexit), тому хоче піти у відставку. Очікується, що прем'єр заявить про це вже завтра, 24 травня.

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Союзники очільниці уряду очікують, що вона оголосить про свою відставку після зустрічі з Грейхемом Брейді — головою «комітету 1922» партії консерваторів. До цієї групи входять депутати, які не займають посад в уряді Мей, інформує The Times.

До цього представник більшості в палаті громад Андреа Ледсом подала у відставку. Таким чином вона залишає кабінет Мей. Вона зазначила, що більше не вірить у те, що нинішній уряд Великої Британії має шанси вивести країну з ЄС.

Ледсом стала 36-м членом Кабінету міністрів Мей, що звільнився. Всього через Brexit пішов з уряду 21 британський чиновник. Заява про звільнення від Ледсом надійшла тоді, коли прем'єр вкотре намагалася отримати підтримку парламенту щодо питання виходу з ЄС.

Мей цього разу запропонувала багато поступок. Зокрема, вона згодна провести голосування щодо проведення другого референдуму стосовно Brexit.

Нагадаємо, Євросоюз погодився дати відстрочку Великій Британії у питанні Brexit до 31 жовтня. У Лондона ще є час на те, щоби знайти краще рішення стосовно виходу з ЄС. У червні офіційний Брюссель перевірить, яких кроків вживає Британія для втілення свого плану.