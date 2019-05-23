Тереза Мэй подаст в отставку 24 мая — СМИ. Фото: poshtivka.org

https://racurs.ua/n122267-tereza-mey-podast-v-otstavku-24-maya-smi.html

Ракурс

Тереза Мэй, занимающая пост премьер-министра Великобритании, недовольна позицией правительства относительно ее планов по выходу из Европейского Союза (Brexit), поэтому хочет уйти в отставку. Ожидается, что премьер заявит об этом уже завтра, 24 мая.

Loading...

Союзники главы правительства ожидают, что она объявит о своей отставке после встречи с Грейхемом Брейди — председателем «комитета 1922» партии консерваторов. В эту группу входят депутаты, которые не занимают должностей в правительстве Мэй, информирует The Times.

До этого представитель большинства в палате общин Андреа Ледсом подала в отставку. Таким образом она покидает кабинет Мэй. Она отметила, что больше не верит в то, что у нынешнего правительства Великобритании есть шансы вывести страну из ЕС.

Ледсом стала 36-м уволившимся членом Кабинета министров Мэй. Всего из-за Brexit ушел из правительства 21 британский чиновник. Заявление об увольнении Ледсом поступило, когда премьер в очередной раз пыталась получить поддержку парламента по вопросу выхода из ЕС.

Мэй в этот раз предложила много уступок. В частности, она согласна провести голосование о проведении второго референдума по Brexit.

Напомним, Евросоюз согласился дать отсрочку Великобритании в вопросе Brexit до 31 октября. У Лондона еще есть время на то, чтобы найти лучшее решение по выходу из ЕС. В июне официальный Брюссель проверит, какие шаги предпринимает Великобритания для воплощения своего плана.