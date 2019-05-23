Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Тереза Мэй подаст в отставку 24 мая — СМИ. Фото: poshtivka.org

Тереза Мэй подаст в отставку 24 мая — СМИ

23 мая 2019, 12:31
999

Тереза Мэй, занимающая пост премьер-министра Великобритании, недовольна позицией правительства относительно ее планов по выходу из Европейского Союза (Brexit), поэтому хочет уйти в отставку. Ожидается, что премьер заявит об этом уже завтра, 24 мая.

Loading...

Союзники главы правительства ожидают, что она объявит о своей отставке после встречи с Грейхемом Брейди — председателем «комитета 1922» партии консерваторов. В эту группу входят депутаты, которые не занимают должностей в правительстве Мэй, информирует The Times.

До этого представитель большинства в палате общин Андреа Ледсом подала в отставку. Таким образом она покидает кабинет Мэй. Она отметила, что больше не верит в то, что у нынешнего правительства Великобритании есть шансы вывести страну из ЕС.

Ледсом стала 36-м уволившимся членом Кабинета министров Мэй. Всего из-за Brexit ушел из правительства 21 британский чиновник. Заявление об увольнении Ледсом поступило, когда премьер в очередной раз пыталась получить поддержку парламента по вопросу выхода из ЕС.

Мэй в этот раз предложила много уступок. В частности, она согласна провести голосование о проведении второго референдума по Brexit.

Напомним, Евросоюз согласился дать отсрочку Великобритании в вопросе Brexit до 31 октября. У Лондона еще есть время на то, чтобы найти лучшее решение по выходу из ЕС. В июне официальный Брюссель проверит, какие шаги предпринимает Великобритания для воплощения своего плана.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский заявил о создании государства в смартфоне (ВИДЕО, ФОТО)

Президент Владимир Зеленский на IT-конференции рассказал о создании нового революционного подхода к управлению государством. Также политик анонсировал новый уникальный проект по внедрению новых технологий

Новости Украины
14:32

Роспуск парламента: в Центризбиркоме назвали дату начала избирательной кампании (ВИДЕО)

Избирательная кампания на внеочередных парламентских выборах начинается 24 мая. Однако в ЦИК опасаются, что не успеют напечатать необходимое количество бюллетеней

Новости Украины
14:18

«ПриватБанк» обратился с иском против Коломойского в американский суд

«ПриватБанк» обратился с иском против олигарха Игоря Коломойского в Канцелярский суд американского штата Делавэр. В иске также фигурирует еще один совладелец «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов

Новости мира
11:57
Новости партнеров
Загрузка...