СБУ должна перестать заниматься расследованием организованной и экономической преступности. Фото: Информатор

https://racurs.ua/n122266-sbu-doljna-perestat-zanimatsya-rassledovaniem-organizovannoy-i-ekonomicheskoy-prestupnosti-es.html

Ракурс

В Евросоюзе просят ограничить функции Службы безопасности Украины (СБУ). Европейское представительство заявило, что ведомство должно заниматься только защитой гостайны, контртерроризмом и контрразведкой.

Loading...

Расследование экономических и организованных преступлений должно выйти из сферы интересов спецслужбы. Западные страны настаивают на реформировании ведомства в кратчайшие сроки. Об этом сообщила заместитель главы Представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн на встрече парламентско-гражданской платформы, передает «Интерфакс-Украина».

Такие действия необходимы для повышения уровня доверия внутри страны и среди партнеров на международном уровне. Вайдеманн подчеркнула, что Украине нужна реформа СБУ, если она надеется улучшить сотрудничество с Европой.

Вайдеман, в частности, заявила, что питает надежды на нового президента и новый состав парламента, которые будут реформировать правоохранительные и судебный сектора. По ее мнению, система отбора судей нуждается в совершенствовании и введении критериев добропорядочности чиновников.

В ЕС надеются, что в ближайшее время также будет проведена реформа органов прокуратуры, а сам президент продолжит вести Украину курсом интеграции с ЕС и НАТО.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Европейском Союзе начались выборы в Европарламент.