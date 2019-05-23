Игорь Коломойский, фото: Константин Сазончик

https://racurs.ua/n122265-privatbank-obratilsya-s-iskom-protiv-kolomoyskogo-v-amerikanskiy-sud.html

Ракурс

«ПриватБанк» обратился с иском против олигарха Игоря Коломойского в Канцелярский суд штата Делавэр (США).

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Соответствующий иск был подан 21 мая. Об этом сообщает издание «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу суда.

Информация о сроках рассмотрения этого иска пока отсутствует.

Отмечается, что в иске бывшего совладельца «ПриватБанка» Коломойского обвиняют в отмывании миллиардов долларов с помощью зарегистрированных в штате Делавэр компаний, которые покупали предприятия и недвижимость в США.

По информации интернет-ресурса Law360, еще одним ответчиком по этому иску является другой бывший совладелец «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов. В иске фигурируют 20 зарегистрированных в Делавэре компаний и трое «агентов» схемы — Мордехай Корф, Хаим Шохет и Уриэль Цви Лабер.

В заявлении «ПриватБанк» отмечает, что понес миллиардные убытки вследствие этой схемы. Причастных к ней лиц банк обвиняет в несправедливом обогащении (unjust enrichment), мошеннических переводах средств (fraudulent transfers), гражданском сговоре (civil conspiracy) и так называемых «вопросах корпоративной вуали» (alter-ego liability).

Интересы «ПриватБанка» в суде представляют юристы из Abrams & Bayliss LLP и Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.

Напомним, в апреле СМИ сообщали, что прокуратура американского штата Огайо ведет расследование относительно возможного отмывания денег Коломойским.