Ігор Коломойський, фото: Костянтин Сазончік

https://racurs.ua/ua/n122265-pryvatbank-zvernuvsya-z-pozovom-na-kolomoyskogo-do-amerykanskogo-sudu.html

Ракурс

«ПриватБанк» звернувся з позовом проти олігарха Ігоря Коломойського до Канцелярського суду штату Делавер (США).

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Відповідний позов був поданий 21 травня. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу суду.

Інформація про терміни розгляду цього позову наразі відсутня.

Зазначається, що у в позові колишнього співвласника «ПриватБанка» Коломойського звинувачують у відмиванні мільярдів доларів за допомогою зареєстрованих у штаті Делавер компаній, котрі купували підприємства та нерухомість у США.

За інформацією інтернет-ресурса Law360, ще одним відповідачем за цим позовом є інший колишній співвласник «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов. У позові фігурують 20 зареєстрованих у Делавері компаній та троє «агентів» схеми — Мордехай Корф, Хаїм Шохет і Уріель Цві Лабер.

В заяві «ПриватБанк» наголошує, що зазнав мільярдних збитків внаслідок цієї схеми. Причетних до неї осіб банк звинувачує у несправедливому збагаченні (unjust enrichment), шахрайських переказах коштів (fraudulent transfers), громадянському зговорі (civil conspiracy) та так званих «питаннях корпоративної вуалі» (alter-ego liability).

Інтереси «ПриватБанку» в суді представляють юристи з Abrams & Bayliss LLP і Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.

Нагадаємо, у квітні ЗМІ повідомляли, що прокуратура американського штату Огайо веде розслідування стосовно можливого відмивання грошей Коломойським.