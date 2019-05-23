На Запоріжжі викрито ребцентр, де незаконно утримували 80 осіб. Фото: ugolovka.com

https://racurs.ua/ua/n122264-na-zaporijji-vykryto-rebcentr-de-nezakonno-utrymuvaly-80-osib-foto.html

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Реабілітаційний центр, у якому незаконно утримували 80 осіб, викрили у Запорізькій області. В установі закритого типу перебували люди, які страждають від нарко- й алкозалежності.

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Правоохоронці провели шість обшуків у ребцентрі, який мав лікувати людей від їхніх залежностей. Виявилося, що цей центр не був медичним закладом, а лікуванням людей ніхто не займався, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Організатори незаконної схеми орендували будинки у Запоріжжі та Запорізькій області, в яких утримували нарко- й алкозалежних, а також літніх людей, щоб мати прибуток від їхніх родичів. Пацієнтів тримали у антисанітарних умовах, без повноцінного харчування. За будь-які порушення порядку в ребцентрі утримуваних людей фізично та морально принижували.

На поточний момент затримано трьох зловмисників, причетних до організації цієї незаконної діяльності. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області громадянин України незаконно утримував 28 в'єтнамців. Викрити його вдалося, коли голодні іноземці вибралися на вулицю і стали просити їжі в місцевих жителів.