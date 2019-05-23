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На Запоріжжі викрито ребцентр, де незаконно утримували 80 осіб. Фото: ugolovka.com

На Запоріжжі викрито ребцентр, де незаконно утримували 80 осіб (ФОТО)

23 тра 2019, 11:49
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Реабілітаційний центр, у якому незаконно утримували 80 осіб, викрили у Запорізькій області. В установі закритого типу перебували люди, які страждають від нарко- й алкозалежності.

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Правоохоронці провели шість обшуків у ребцентрі, який мав лікувати людей від їхніх залежностей. Виявилося, що цей центр не був медичним закладом, а лікуванням людей ніхто не займався, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Організатори незаконної схеми орендували будинки у Запоріжжі та Запорізькій області, в яких утримували нарко- й алкозалежних, а також літніх людей, щоб мати прибуток від їхніх родичів. Пацієнтів тримали у антисанітарних умовах, без повноцінного харчування. За будь-які порушення порядку в ребцентрі утримуваних людей фізично та морально принижували.

На поточний момент затримано трьох зловмисників, причетних до організації цієї незаконної діяльності. Тривають слідчі дії.

На Запоріжжі викрито ребцентр, де незаконно утримували 80 осіб. Фото: прокуратура

На Запоріжжі викрито ребцентр, де незаконно утримували 80 осіб. Фото: прокуратура

На Запоріжжі викрито ребцентр, де незаконно утримували 80 осіб. Фото: прокуратура

На Запоріжжі викрито ребцентр, де незаконно утримували 80 осіб. Фото: прокуратура

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області громадянин України незаконно утримував 28 в'єтнамців. Викрити його вдалося, коли голодні іноземці вибралися на вулицю і стали просити їжі в місцевих жителів.

Джерело: Ракурс


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