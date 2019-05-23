На Запорожье разоблачен ребцентр, где незаконно удерживали 80 человек. Фото: ugolovka.com

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Реабилитационный центр, где незаконно удерживали 80 человек, разоблачили в Запорожской области. В учреждении закрытого типа находились люди, страдающие от нарко- и алкозависимости.

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Правоохранители провели шесть обысков в ребцентре, который должен был лечить людей от их зависимостей. Оказалось, что этот центр не являлся медицинским учреждением, а лечением людей никто не занимался, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Организаторы незаконной схемы арендовали дома в Запорожье и Запорожской области, в которых удерживали нарко- и алкозависимых, а также пожилых людей, чтобы получать прибыль от их родственников. Пациентов содержали в антисанитарных условиях, без полноценного питания. За любые нарушения порядка в ребцентре удерживаемых людей физически и морально унижали.

На текущий момент задержаны трое злоумышленников, причастных к организации этой незаконной деятельности. Ппродолжаются следственные действия.

Напомним, раннее сообщалось, что в Киевской области гражданин Украины незаконно удерживал 28 вьетнамцев. Разоблачить его удалось, когда голодные иностранцы выбрались на улицу и стали попросить еду у местных жителей.