В Украине отмечают Праздник Героев и День морской пехоты. Фото: Думская

https://racurs.ua/n122263-v-ukraine-otmechaut-prazdnik-geroev-i-den-morskoy-pehoty-video.html

Ракурс

День Героев и День морской пехоты сегодня отмечают в Украине. Праздник Героев установили в честь борцов за свободу государства.

Loading...

Среди них воины Киевской Руси, казаки, гайдамаки, опришки, сечевые стрельцы, бойцы УНР и ОУН-УПА, а также современные герои Небесной сотни и российско-украинской войны.

Впервые этот праздник отметили в 1941 году. Тогда, согласно указу ОУН, решили начать отмечать убийство Евгения Коновальца (первый руководитель ОУН) в Роттердаме. Также отметили, что в мае ушли из жизни Симон Петлюра и Николай Михновский.

К годам независимости день праздновали подпольно, а на государственном уровне его начали отмечать в 2014 году, хотя официального статуса праздник не имеет.

Командующий объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сирский поздравил военных с Днем морской пехоты.

Под видео с поздравлением отмечается, что бригаду морской пехоты впервые сформировали в 1918 году по решению Павла Скоропадского. Первые подразделения пехоты приняли присягу уже независимой Украине в 1992 году.

Как ранее сообщалось, в Украине появился новый праздник для мужчин — День отца.