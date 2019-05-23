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Ракурс
В Украине отмечают Праздник Героев и День морской пехоты. Фото: Думская

В Украине отмечают Праздник Героев и День морской пехоты (ВИДЕО)

23 мая 2019, 11:31
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День Героев и День морской пехоты сегодня отмечают в Украине. Праздник Героев установили в честь борцов за свободу государства.

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Среди них воины Киевской Руси, казаки, гайдамаки, опришки, сечевые стрельцы, бойцы УНР и ОУН-УПА, а также современные герои Небесной сотни и российско-украинской войны.

Впервые этот праздник отметили в 1941 году. Тогда, согласно указу ОУН, решили начать отмечать убийство Евгения Коновальца (первый руководитель ОУН) в Роттердаме. Также отметили, что в мае ушли из жизни Симон Петлюра и Николай Михновский.

К годам независимости день праздновали подпольно, а на государственном уровне его начали отмечать в 2014 году, хотя официального статуса праздник не имеет.

Командующий объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сирский поздравил военных с Днем морской пехоты.

Под видео с поздравлением отмечается, что бригаду морской пехоты впервые сформировали в 1918 году по решению Павла Скоропадского. Первые подразделения пехоты приняли присягу уже независимой Украине в 1992 году.

Как ранее сообщалось, в Украине появился новый праздник для мужчин — День отца.

Источник: Ракурс


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