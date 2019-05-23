В Україні відзначають Свято Героїв та День морської піхоти. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n122263-v-ukrayini-vidznachaut-svyato-geroyiv-ta-den-morskoyi-pihoty-video.html

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День Героїв та День морської піхоти сьогодні відзначають в Україні. Свято Героїв встановили на честь борців за свободу держави.

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Серед них воїни Київської Русі, козаки, гайдамаки, опришки, січові стрільці, бійці УНР та ОУН-УПА, а також сучасні герої Небесної сотні та російсько-української війни.

Вперше це свято відзначили у 1941 році. Тоді, згідно з указом ОУН, вирішили почати відзначати вбивство Євгена Коновальця (перший керівник ОУН) у Роттердамі. Також зазначили, що у травні пішли з життя Симон Петлюра та Микола Міхновський.

До років незалежності день святкували підпільно, а на державному рівні його почали відзначати у 2014 році, хоча офіційного статусу свято не має.

Командувач об'єднаними силами генерал-лейтенант Олександр Сирський привітав військових з Днем морської піхоти.

Під відео з привітанням зазначається, що бригаду морської піхоти вперше сформували у 1918 році за рішенням Павла Скоропадського. Перші підрозділи піхоти склали присягу вже незалежній Україні у 1992 році.

Як раніше повідомлялось, в Україні з’явилось нове свято для чоловіків — День батька.