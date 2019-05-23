«Я не домовляюся, я керую»: новий начальник Генштабу Хомчак про позицію щодо Росії. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n122262-ya-ne-domovlyausya-ya-keruu-novyy-nachalnyk-genshtabu-homchak-pro-pozyciu-schodo-rosiyi.html

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Руслан Хомчак, новий начальник Генерального штабу Збройних сил України, призначений президентом Володимиром Зеленським, сьогодні був представлений колективу військовослужбовців.

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Глава Міноборони Степан Полторак вручив Хомчаку посвідчення начальника Генштабу, відзначивши при цьому його армійський досвід, повідомляє прес-служба відомства.

Він пройшов службу на всіх командних посадах, починаючи від командира взводу. Він дуже добре знає проблеми, знає, над чим потрібно працювати, — наголосив Полторак, додавши, що головним завданням Хомчака є відсіч російської збройної агресії.

У свою чергу Хомчак на запитання журналістів про можливість домовленостей із Росією заявив, що його позиція — виконувати обов’язки начальника Генштабу, прописані в законодавстві України.

Я — начальник Генерального штабу, і я не домовляюся, я ухвалюю рішення і керую. Все відкрито і зрозуміло, — наголосив він.

Хомчак також повідомив, чи буде дотримуватися стандартів НАТО в реформуванні Генштабу. За його словами, реформи почалися в той момент, коли Україна вирішила взяти курс на захід, до європейської спільноти з можливим вступом до Північноатлантичного альянсу в майбутньому.

Ми в цьому напрямку будемо працювати, — запевнив він.

Окрім того, Хомчак заявив про майбутні кадрові зміни у Генштабі, які «будуть націлені на краще».

Жодне кадрове рішення не буде ухвалено на емоціях, або шляхом «подобається чи ні». Жодних особистих відносин — лише оцінка результату діяльності, результату стану справ на ділянці, за яку вони відповідають. І після цього — ухвалення рішення, — запевняє начальник Генштабу.

Збереження життя та здоров’я особового складу ЗСУ, в тому числі в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) Хомчак назвав головним своїм завданням.

Треба припинити у діяльності посадовців ЗСУ принципи ручного управління, подвійні стандарти, підміну понять, окозамилювання, суцільну показуху й виставляння бажаного за дійсне, — підсумував начальник Генштабу.

Як відомо, Зеленський призначив Хомчака на посаду начальника Генерального штабу — головнокомандувача ЗСУ 21 травня. До цього посаду займав Віктор Муженко. Він очолював Генштаб із 2014 року.

Раніше генерал-лейтенант Хомчак був заступником командувача Сухопутних військ України, командиром оперативного командування «Південь», брав участь в операції на Донбасі, зокрема, під Іловайськом.