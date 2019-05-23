Знайдений ангел, фото: La Tribune de l'art

https://racurs.ua/ua/n122261-pojeja-v-sobori-paryjskoyi-bogomateri-znaydeno-odnogo-z-pozolochenyh-angeliv-foto.html

Ракурс

Під час розбирання уламків, що залишилися внаслідок потужної пожежі в Соборі Паризької Богоматері, знайдено одну з чотирьох позолочених статуй ангелів.

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Ці путто (декоративні зображення маленьких хлопчиків з крилами, котрі символізують передвісника земного або ангельського духу), охороняли поперечний неф собору. Про це повідомляє французьке видання La Tribune de l’art.

Оприлюднені в інтернеті фотографії показують, що ангел зберігся в доброму стані, принаймні його голова точно вціліла. Ця статуя датується XVIII ст. Ймовірно, трьох інших ангелів також вдасться знайти серед уламків.

Також вціліла картина італійського живописця Лодовіко Карраччі, котра висіла на стіні однієї з веж собору.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері розпочалася 15 квітня. Пожежникам знадобилося дев’ять годин, щоб здолати вогонь. Внаслідок інциденту частково обвалився дах собору та впав шпиль.

Нагадаємо, 19 квітня з собору почали евакуювати вцілілі картини, щоб передати їх на зберігання до Лувру. На евакуацію кожної з них доводилося витрачати близько трьох годин.