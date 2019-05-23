Найденный ангел, фото: La Tribune de l'art

https://racurs.ua/n122261-pojar-v-sobore-parijskoy-bogomateri-nayden-odin-iz-pozolochennyh-angelov-foto.html

Ракурс

Во время разбора обломков, оставшихся в результате мощного пожара в Соборе Парижской Богоматери, найдена одна из четырех позолоченных статуй ангелов.

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Эти путто (декоративные изображения маленьких мальчиков с крыльями, которые символизируют предвестника земного или ангельского духа), охраняли поперечный неф собора. Об этом сообщает французское издание La Tribune de l’art.

Обнародованные в интернете фотографии показывают, что ангел сохранился в хорошем состоянии, по крайней мере его голова точно уцелела. Эта статуя датируется XVIII веком. Вероятно, трех других ангелов также удастся найти среди обломков.

Также уцелела картина итальянского живописца Лодовико Карраччи, которая висела на стене одной из башен собора.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля. Пожарным понадобилось девять часов, чтобы справиться с огнем. В результате инцидента частично обрушилась крыша собора и упал шпиль.

Напомним, 19 апреля из собора начали эвакуировать уцелевшие картины, чтобы передать их на хранение в Лувр. На эвакуацию каждой из них приходилось тратить около трех часов.