«Я не договариваюсь, я руковожу»: новый начальник Генштаба Хомчак о позиции в отношении России. Фото: BBC

https://racurs.ua/n122262-ya-ne-dogovarivaus-ya-rukovoju-novyy-nachalnik-genshtaba-homchak-o-pozicii-v-otnoshenii-rossii.html

Ракурс

Руслан Хомчак, новый начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, назначенный президентом Владимиром Зеленским, сегодня был представлен коллективу военнослужащих.

Loading...

Глава Минобороны Степан Полторак вручил Хомчаку удостоверение начальника Генштаба, отметив при этом его армейский опыт, сообщает пресс-служба ведомства.

Он прошел службу на всех командных должностях, начиная от командира взвода. Он очень хорошо знает проблемы, знает, над чем нужно работать, — подчеркнул Полторак, добавив, что главной задачей Хомчака является отпор российской вооруженной агрессии.

В свою очередь Хомчак на вопрос журналистов о возможности договоренностей с Россией заявил, что его позиция — исполнять обязанности начальника Генштаба, прописанные в законодательстве Украины.

Я — начальник Генерального штаба, и я не договариваюсь, я принимаю решения и руковожу. Все открыто и понятно, — подчеркнул он.

Хомчак также сообщил, будет ли придерживаться стандартов НАТО в реформировании Генштаба. По его словам, реформы начались в тот момент, когда Украина решила взять курс на запад, в европейское содружество с возможным вступлением в Североатлантический альянс в будущем.

Мы в этом направлении будем работать, — заверил он.

Кроме того, Хомчак заявил о грядущих кадровых изменениях в Генштабе, которые «будут нацелены на лучшее».

Ни одно кадровое решение не будет принято на эмоциях, либо путем «нравится или нет». Никаких личных отношений — только оценка результата деятельности, результата положения дел участка, за который они отвечают. И после этого — принятие решения, — уверяет начальник Генштаба.

Сохранение жизни и здоровья личного состава ВСУ, в том числе в зоне операции Объединенных сил (ООС) Хомчак назвал главной своей задачей.

Нужно прекратить в деятельности должностных лиц ВСУ принципы ручного управления, двойные стандарты, подмену понятий, очковтирательство, сплошную показуху и представление желаемого за действительное, — подытожил начальник Генштаба.

Как известно, Зеленский назначил Хомчака на должность начальника Генерального штаба — главнокомандующего ВСУ 21 мая. До этого должность занимал Виктор Муженко. Он возглавлял Генштаб с 2014 года.

Ранее генерал-лейтенант Хомчак был заместителем командующего Сухопутных войск Украины, командиром оперативного командования «Юг», принимал участие в операции на Донбассе, в частности, под Иловайском.