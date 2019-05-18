День батька в Україні встановив президент Порошенко, фото — Твіттер П.Порошенка

https://racurs.ua/ua/n122071-den-batka-v-ukrayini-vstanovyv-prezydent-poroshenko.html

Ракурс

Президент України Петро Порошенко підписав указ про встановлення нового свята — Дня батька.

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Відтепер це свято відзначатиметься щороку у третю неділю червня. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

День батька установлено з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей, — йдеться в указі глави держави.

Яке ж це щастя — бути батьком! І це варто святкувати. Відтепер в Україні щороку у третю неділю червня у кожного батька буде свято. Підписав відповідний Указ, — прокоментував у Твіттер встановлення нового свята Порошенко.

День батька — щорічне свято на честь татусів, що відзначається в більшості соціально розвинутих країн. В США святкувався з 19 червня 1910 року. Національним святом цей день в США став у 1966 році, коли президент Ліндон Джонсон оголосив третю неділю червня національним святом. З часом й інші країни, де декларується повага до сімейних цінностей, слідом за Сполученими Штатами, почали відзначати цей день, вшановуючи чоловіка-батька.

Нагадаємо, що в Україні офіційно святкують у другу неділю травня й День матері. У 1999 році президент Кучма підписав відповідний указ. Насправді українці це свято відзначали й раніше. Наприклад, українська діаспора у Канаді ще на початку минулого століття почала вітати матерів. Згодом така ініціатива докотилась і до західної України. За сприяння «Союзу українок» з Канади це свято поширилося по всій території України.