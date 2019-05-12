Незграбні татусі і зразкові матері: у Німеччині розкритикували ролик, який висміює чоловіків, фото — Дзен

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Ролик до Дня матері, створений мережею німецьких супермаркетів Edeka, розкритикували через гендерні стереотипи. Чоловіки у ньому показані безнадійно незграбними татусями, а жінки — дбайливими і ласкавими матерями.

Проти ролика виступилий феміністки, повідомляє DW. Відео назвали «Ми дякуємо!», але в ньому демонструється буцімто тотальна незграбність чоловіків, які не вміють доглядати за дітьми.

Чоловіки-герої відео влучають м’ячем в обличчя дитині, засинають, коли читають казку на ніч, розкидають їжу по столу, коли годують дітей. Дитячий голос за кадром читає текст, у якому дякує тату за те, що «він завжди поруч, дбає про мене і відчуває, коли настає потрібна мить». Наприкінці відео сім’я дивиться телевізор, при цьому батько щось незграбно їсть, а донька тулиться до мами.

Ролик оприлюднили в YouTube 5 травня і за цей час його переглянуло майже 2 млн відвідувачів. Схвалили відео 11 тис. осіб, негативно відреагували — 53 тис.

Дослідниця гендерних проблем Стіві Шмідель вважає, що відео Edeka — це ляпас по обличчю всіх емансипованих жінок. На її думку, подібні ролики відохотять жінок у Німеччині йти на роботу, оскільки переконують у некомпетентності чоловіків, які залишатимуться вдома на господарстві.

Нагадаємо, що 12 травня у День матері у Києві відбулася Хода матерів, чиї сини загинули на російсько-українській війні.