Неуклюжие отцы и образцовые матери: в Германии раскритиковали ролик, который высмеивает мужчин, фото — Дзен

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Ракурс

Ролик ко Дню матери, созданный сетью немецких супермаркетов Edeka, раскритиковали из-за гендерных стереотипов. Мужчины в нем показаны безнадежно неуклюжими отцами, а женщины — заботливыми и ласковыми матерями.

Против ролика выступила феминистки, сообщает DW. Видео назвали «Мы благодарим!», yо в нем демонстрируется якобы тотальная неуклюжесть мужчин, которые не умеют ухаживать за детьми.

Мужчины-герои видео попадают мячом в лицо ребенку, засыпают, когда читают сказку на ночь, разбрасывают пищу по столу, когда кормят детей. Детский голос за кадром читает текст, в котором благодарит отца за то, что он «всегда рядом, заботится обо мне и чувствует, когда наступает нужный момент».

В конце видео семья смотрит телевизор, при этом отец что-то неуклюже ест, а дочь прижимается к маме.

Ролик обнародовали в YouTube 5 мая и за это время его просмотрело почти 2 млн посетителей. Одобрили видео 11 тыс. пользователей, негативно отреагировали — 53 тыс.

Исследовательница гендерных проблем Стиви Шмидель считает, что видео Edeka — это пощечина по лицу всех эмансипированных женщин. По ее мнению, подобные ролики отобьют охоту женщин в Германии идти на работу, поскольку убеждают в некомпетентности мужчин, которые будут оставаться дома на хозяйстве.

Напомним, что 12 мая в День матери в Киеве состоялось шествие матерей, чьи сыновья погибли на российско-украинской войне.