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СБУ повинна припинити займатися розслідуванням організованої та економічної злочинності – ЄС. Фото: Информатор

СБУ повинна припинити займатися розслідуванням організованої та економічної злочинності — ЄС

23 тра 2019, 12:18
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В Євросоюзі просять обмежити функції Служби безпеки України (СБУ). Європейське представництво заявило, що відомство має займатися тільки захистом держтаємниці, контртероризмом і контррозвідкою.

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Розслідування економічних і організованих злочинів повинно вийти зі сфери інтересів спецслужби. Західні країни наполягають на реформуванні відомства в найкоротші терміни. Про це повідомила заступник глави Представництва ЄС в Україні Анніка Вайдеманн на зустрічі парламентсько-громадянської платформи, передає «Інтерфакс-Україна».

Такі дії необхідні для підвищення рівня довіри всередині країни і серед партнерів на міжнародному рівні. Вайдеманн наголосила, що Україні потрібна реформа СБУ, якщо вона сподівається покращити співпрацю з Європою.

Вайдеман, зокрема, заявила, що має надії на нового президента і новий склад парламенту, які будуть реформувати правоохоронний та судовий сектора. На її думку, система відбору суддів потребує вдосконалення і запровадження критеріїв доброчесності чиновників.

В ЄС сподіваються, що найближчим часом також буде проведена реформа органів прокуратури, а сам президент продовжить вести Україну курсом інтеграції з ЄС і НАТО.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Європейському Союзі почалися вибори до Європарламенту.


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