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Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля, фото: «Українські Новини»

Роспуск парламента: в Центризбиркоме назвали дату начала избирательной кампании (ВИДЕО)

23 мая 2019, 14:18
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Избирательная кампания в Верховную Раду начинается 24 мая.

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Об этом во время брифинга сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук.

В ЦИК отмечают, что, согласно законодательству, избирательная кампания начинается на следующий день после появления указа президента о роспуске парламента.

Соответствующий указ Владимира Зеленского официальное издание «Урядовый курьер» обнародовало сегодня.

Слипачук отмечает, что для начала избирательной кампании ЦИК не нужно принимать соответствующее решение. В то же время она добавила, что трактовать, насколько указ Зеленского соответствует Конституции, — не в полномочиях ее ведомства.

Чиновник заверила, что ЦИК не удастся втянуть в политический процесс.

В то же время в ЦИК опасаются, что по действующей системе закупок могут не успеть напечатать необходимое количество бюллетеней. Поэтому Слипачук обратилась к президенту, парламенту и правительству с призывом немедленно принять необходимые решения.

Вчера Рада не поддержала инициативу президента внести изменения в закон о тендерных закупках ЦИК. Слипачук отмечает, что не имела возможности ознакомиться с предлагаемыми тогда президентом изменениями.

Напомним, лидер гражданского движения «Спільна справа» Александр Данилюк сообщил, что его политсила обжалует в Верховном суде указ Зеленского о проведении внеочередных парламентских выборов.


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