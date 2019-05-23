Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Россией. Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/n122278-zelenskiy-prokommentiroval-vozmojnost-peregovorov-s-rossiey.html

Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет.

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Такое заявление было сделано им перед выступлением на конференции IForum. Об этом сообщает «Громадське».

Отметим, что ранее глава Администрации Андрей Богдан заявил, что власти рассматривают возможность вынесения на всенародный референдум заключение мирных договоренностей с Россией.

По словам Богдана, вопрос мира с агрессором должны решать не только президент и депутаты, а народ Украины.

На предложение референдума сразу отреагировали политики. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его неприятно поразила эта новость и попросил Зеленского опровергнуть эти слухи.

Между тем известный музыкант Святослав Вакарчук раскритиковал предложение и назвал его безответственным.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский на IT-конференции IForum выступил с докладом «Гарант инноваций: создаем будущее вместе». Во время своей речи президент заявил о желании создать правительство в смартфоне, которое станет новым уровнем в отношениях между гражданами и государством.