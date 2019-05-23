Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Россией. Фото: Економічна правда

Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Россией

23 мая 2019, 15:22
999

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет.

Loading...

Такое заявление было сделано им перед выступлением на конференции IForum. Об этом сообщает «Громадське».

Отметим, что ранее глава Администрации Андрей Богдан заявил, что власти рассматривают возможность вынесения на всенародный референдум заключение мирных договоренностей с Россией.

По словам Богдана, вопрос мира с агрессором должны решать не только президент и депутаты, а народ Украины.

На предложение референдума сразу отреагировали политики. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его неприятно поразила эта новость и попросил Зеленского опровергнуть эти слухи.

Между тем известный музыкант Святослав Вакарчук раскритиковал предложение и назвал его безответственным.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский на IT-конференции IForum выступил с докладом «Гарант инноваций: создаем будущее вместе». Во время своей речи президент заявил о желании создать правительство в смартфоне, которое станет новым уровнем в отношениях между гражданами и государством.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Референдум о мире с РФ Зеленский назвал опросом (ФОТО)

Вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы. Президент Зеленский назвал его возможное проведение способом выяснить мнение общества

Новости Украины
17:07

Вооруженные силы успешно испытали «Ольху» — украинскую систему залпового огня (ФОТО, ВИДЕО)

На полигоне в Одесской области состоялись испытания ракетных систем «Ольха-М» и «Ольха-Р». В августе-октябре состоятся государственные испытания этого оружия, после чего его поставят на вооружение ВСУ

Новости Украины
16:35

Роспуск парламента: в Центризбиркоме назвали дату начала избирательной кампании (ВИДЕО)

Избирательная кампания на внеочередных парламентских выборах начинается 24 мая. Однако в ЦИК опасаются, что не успеют напечатать необходимое количество бюллетеней

Новости Украины
14:18
Новости партнеров
Загрузка...