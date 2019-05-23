Вакарчук прокомментировал референдум, соцсети взорвались реакцией. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n122252-vakarchuk-prokommentiroval-referendum-socseti-vzorvalis-reakciey.html

Ракурс

Известный украинский рок-музыкант и начинающий политик Святослав Вакарчук отреагировал на предложение новоизбранного президента Владимира Зеленского провести референдум о мирных переговорах с Москвой.

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Вакарчук назвал идею президента безответственной и опасной. Также певец напомнил о референдумах в Крыму и на Донбассе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В качестве главных аргументов своей позиции Вакарчук заявил, что нельзя выносить на обсуждение избирателей вопросы национальной безопасности в условиях информационной войны.

В соцсетях к такому заявлению политика отнеслись неоднозначно. Так одна часть украинцев согласилась, что референдум им не нужен и даже обвинили Зеленского в попытке переложить на них ответственность за судьбу страны.

Были также те пользователи, которые возмущенно отреагировали на слова Вакарчука и спросили, как он хочет урегулировать конфликт с ядерной державой и какие еще варианты решения конфликта, кроме мирного соглашения, он видит.

Как ранее сообщал «Ракурс», экс-президент Петр Порошенко заявил, что предложение референдума неприятно его поразило.