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Саакашвили передал Зеленскому заявление с просьбой вернуть ему гражданство. Фото: Бизнес Арена
Саакашвили передал Зеленскому заявление с просьбой вернуть ему гражданство (ФОТО)https://racurs.ua/n122251-saakashvili-peredal-zelenskomu-zayavlenie-s-prosboy-vernut-emu-grajdanstvo-foto.htmlРакурс
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили передал в Администрацию президента Украины Владимира Зеленского заявление с просьбой вернуть ему гражданство.
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Документ Саакашвили передал президенту через своего адвоката Руслана Чернолуцкого. Об этом сообщил юрист экс-чиновника на своей странице в Facebook.
Адвокат утверждает, что с новым президентом началась новая эпоха, и его клиент надеется на восстановление справедливости.
В своем заявлении Саакашвили поздравил Зеленского с вступлением в должность и отметил, что президент во время своей речи на инаугурации сказал важные вещи. Так, экс-депутату понравились слова Зеленского о возвращении украинцев.
Использовав это заявление президента, Саакашвили напомнил, что также считает себя украинцем и хочет вернуться в Украину. Экс-депутат подчеркнул, что все его юристы подтверждают, что его лишили гражданства незаконно.
Также к заявлению Саакашвили былоприкреплен сопроводительное письмо от его адвоката Руслана Чернолуцкого.
Как ранее сообщал «Ракурс», Михаил Саакашвили обещал вернуться в Украину на следующий день после выборов и купил себе билет.
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