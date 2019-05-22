Саакашвили передал Зеленскому заявление с просьбой вернуть ему гражданство. Фото: Бизнес Арена

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Ракурс

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили передал в Администрацию президента Украины Владимира Зеленского заявление с просьбой вернуть ему гражданство.

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Документ Саакашвили передал президенту через своего адвоката Руслана Чернолуцкого. Об этом сообщил юрист экс-чиновника на своей странице в Facebook.

Адвокат утверждает, что с новым президентом началась новая эпоха, и его клиент надеется на восстановление справедливости.

В своем заявлении Саакашвили поздравил Зеленского с вступлением в должность и отметил, что президент во время своей речи на инаугурации сказал важные вещи. Так, экс-депутату понравились слова Зеленского о возвращении украинцев.

Использовав это заявление президента, Саакашвили напомнил, что также считает себя украинцем и хочет вернуться в Украину. Экс-депутат подчеркнул, что все его юристы подтверждают, что его лишили гражданства незаконно.

Также к заявлению Саакашвили былоприкреплен сопроводительное письмо от его адвоката Руслана Чернолуцкого.

Как ранее сообщал «Ракурс», Михаил Саакашвили обещал вернуться в Украину на следующий день после выборов и купил себе билет.