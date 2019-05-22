Сверхзвуковой самолет со скоростью 5 тыс. км/час разрабатывают в США. Фото: CNN

https://racurs.ua/n122250-sverhzvukovoy-samolet-so-skorostu-5-tys-km-chas-razrabatyvaut-v-ssha.html

Ракурс

Сверхзвуковой самолет начала разрабатывать американская компания, в которой работают члены команды Илона Маска из SpaceX. Ожидается, что самолет будет летать со скоростью более 5 тыс. км/час.

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Стоимость полета обойдется около 3 тыс. долл. Однако, на нем можно будет семичасовой полет с Лондона в Нью-Йорк сократить до полутора часов. Об этом сообщает американское издание CNN.

Стартап Hermeus Corporation надеется разработать самолет за десять лет. Компания уже получила финансирование от частных инвесторов. Если проект получится реализовать, он навсегда изменить коммерческие трансатлантические рейсы.

По словам разработчиков, они уже начали запускать небольшие транспортные средства с реактивными двигателями. Однако к пассажирским самолетам такие технологии пока применять опасно.

Возникает также финансовый вопрос, ведь при быстром полете сжигается много топлива, что в результате делает его менее эффективным.

Корпорация Hermeus не первая решилась на гиперзвуковое путешествие. В июне 2018 года Боинг обнародовал планы гиперзвукового пассажирского самолета. Lockheed Martin и Aerion Corporation также работают над созданием гиперзвукового самолета.

В случае успеха самолет Hermeus будет в два раза быстрее, чем Concorde, сверхзвуковой самолет, совершивший перелет между Нью-Йорком и Лондоном менее чем за четыре часа.

Как ранее сообщал «Ракурс», NASA ищет новую концепцию авиатоплива для полностью электрических самолетов.