Надзвуковий літак зі швидкістю 5 тис. км/год розробляють в США. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n122250-nadzvukovyy-litak-zi-shvydkistu-5-tys-km-god-rozroblyaut-v-ssha.html

Ракурс

Надзвуковий літак почала розробляти американська компанія, в якій працюють члени команди Ілона Маска з SpaceX. Очікується, що літак буде літати зі швидкістю понад 5 тис. км/год.

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Вартість польоту становитиме близько 3 тис. дол. Однак, на ньому можна буде семигодинний політ з Лондона в Нью-Йорк скоротити до 1.5 години. Про це повідомляє американське видання CNN.

Стартап Hermeus Corporation сподівається розробити літак за десять років. Компанія вже отримала фінансування від приватних інвесторів. Якщо проект вдасться реалізувати, він назавжди змінить комерційні трансатлантичні рейси.

За словами розробників, вони вже почали запускати невеликі транспортні засоби з реактивними двигунами. Однак до пасажирських літаків такі технології поки застосовувати небезпечно.

Виникає також фінансове питання, адже при швидкому польоті спалюється багато палива, що в результаті робить його менш ефективним.

Корпорація Hermeus не перша зважилася на гіперзвукові подорожі. У червні 2018 року Боїнг оприлюднив плани гіперзвукового пасажирського літака. Lockheed Martin і Aerion Corporation також працюють над створенням гіперзвукового літака.

У разі успіху літак Hermeus буде вдвічі швидший, ніж Concorde, надзвуковий літак, що зробив переліт між Нью-Йорком і Лондоном менш ніж за чотири години.

Як раніше повідомляв «Ракурс», NASA шукає нову концепцію авіапалива для повністю електричних літаків.