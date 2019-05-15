NASA фінансує створення нового авіапалива, фото: Ars Technica

https://racurs.ua/ua/n121959-nasa-shukaie-novu-koncepciu-aviapalyva.html

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NASA нещодавно розпочало фінансування проекту зі створення нової концепції авіапалива, необхідної для повністю електричних літаків.

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У цьому випадку як джерело енергії планується використовувати кріогенний рідкий водень. Відповідні дослідження здійснює Університет Іллінойсу (США), повідомляє видання EurekaAlert.

На це дослідження NASA планує виділити 6 млн дол. протягом трьох років.

Очікується, що нове паливо зробить експлуатацію літаків більш безпечною, а також значно зменшить викиди парникових газів в атмосферу, що є досить важливим з огляду на прогнози значного зростання авіаперевезень в найближчі десятиліття.

У спробі вирішити проблему залежності авіації від викопного вуглецевого палива, дослідники планують здійснити фундаментальний перехід від авіагасу до більш надійних джерел енергії для авіації та впровадити нові двигунів з електроприводом для систем комерційних літаків.

Хімічна енергія водню перетворюється на електричну енергію через низку паливних елементів, які керують ультраефективною електричною силовою установкою. Низькі температурні вимоги до водневої системи також забезпечують можливість використання надпровідної, тобто без втрат, передачі енергії та високопотужних силових моторних систем, — зазначає один із дослідників доцент Філіпп Анселл.

Однак дослідники зауважують, що необхідних систем електроприводу ще не існує, і ефективні методи інтеграції двигунів з електроприводом в авіаційну платформу ще не розроблені. Саме цю прогалину вони спробують усунути.

Досягнення останніх років на некріогенних машинах і приводах наблизили електричний двигун комерційних регіональних реактивних літаків до реальності, але практичні кріогенні системи залишаються «священним граалем» для великих літаків через їхню неперевершену потужність та ефективність, — наголошує один із керівників дослідження Кіруба Харан.

Нагадаємо, в лютому повідомлялося про наявність у NASA планів із залучення України до дослідження Місяця.