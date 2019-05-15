NASA финансирует создание нового авиатоплива, фото: Ars Technica

https://racurs.ua/n121959-nasa-ischet-novuu-koncepciu-aviatopliva.html

Ракурс

NASA недавно начало финансирование проекта по созданию новой концепции авиатоплива, необходимого для полностью электрических самолетов.

Loading...

В этом случае в качестве источника энергии планируется использовать криогенный жидкий водород. Соответствующие исследования осуществляет Университет Иллинойса (США), сообщает издание EurekaAlert.

На это исследование NASA планирует выделить 6 млн долл. в течение трех лет.

Ожидается, что новое топливо сделает эксплуатацию самолетов более безопасным, а также значительно уменьшит выбросы парниковых газов в атмосферу, что является достаточно важным, учитывая прогнозы значительного роста авиаперевозок в ближайшие десятилетия.

В попытке решить проблему зависимости авиации от ископаемого углеродного топлива, исследователи планируют осуществить фундаментальный переход от авиакеросина к более надежным источникам энергии для авиации и внедрить новые двигатели с электроприводом для систем коммерческих самолетов.

Химическая энергия водорода превращается в электрическую энергию через ряд топливных элементов, управляющих ультраэффективной электрической силовой установкой. Низкие температурные требования к водородной системе также обеспечивают возможность использования сверхпроводящей, то есть без потерь, передачи энергии и высокомощных силовых моторных систем, — отмечает один из исследователей доцент Филипп Анселлом.

Однако исследователи отмечают, что необходимых систем электропривода еще не существует, и методы интеграции двигателей с электроприводом в авиационную платформу еще не разработаны. Именно этот пробел они попытаются устранить.

Достижения последних лет на некриогенных машинах и приводах приблизили электрический двигатель коммерческих региональных реактивных самолетов к реальности, но практические криогенные системы остаются «священным граалем» для больших самолетов из-за их непревзойденной мощности и эффективности, — отмечает один из руководителей исследования Кируба Харан.

Напомним, в феврале сообщалось о наличии в NASA планов по привлечению Украины к исследованию Луны.