Саакашвілі передав Зеленському заяву з проханням повернути йому громадянство. Фото: Бизнес Арена

https://racurs.ua/ua/n122251-saakashvili-peredav-zelenskomu-zayavu-z-prohannyam-povernuty-yomu-gromadyanstvo-foto.html

Ракурс

Колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі передав у Адміністрацію президента України Володимира Зеленського заяву з проханням повернути йому громадянство.

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Документ Саакашвілі передав до президента через свого адвоката Руслана Чорнолуцького. Про це повідомив юрист екс-посадовця на своїй сторінці у Facebook.

Адвокат стверджує, що з новим президентом почалася нова епоха, і його клієнт сподівається на відновлення справедливості.

У своїй заяві Саакашвілі привітав Зеленського із вступом на посаду та наголосив, що президент під час своєї промови на інаугурації сказав важливі речі. Так, екс-депутату сподобались слова Зеленського про повернення українців.

Використавши цю заяву президента, Саакашвілі нагадав, що також вважає себе українцем і хоче повернутися до України. Екс-депутат наголосив, що усі його юристи підтверджують, що його позбавили громадянства незаконно.

Також до заяви Саакашвілі був прикріплений супровідний лист від його адвоката Руслана Чорнолуцького.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Михайло Саакашвілі обіцяв повернутися в Україну на наступний день після виборів і навіть купив собі білет.