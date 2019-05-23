Вакарчук прокоментував референдум, соцмережі вибухнули реакцією. Фото: twitter

https://racurs.ua/ua/n122252-vakarchuk-prokomentuvav-referendum-socmereji-vybuhnuly-reakciieu.html

Ракурс

Відомий український рок-музикант та починаючий політик Святослав Вакарчук відреагував на пропозицію новообраного президента Володимира Зеленського провести референдум щодо мирних переговорів з Москвою.

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Вакарчук назвав ідеюпрезидента безвідповідальною та небезпечною. Також співак нагадав про референдуми в Криму та на Донбасі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У якості головних аргументів своєї позиції Вакарчук заявив, що не можна виносити на обговорення виборців питання національної безпеки в умовах інформаційної війни.

У соцмережах до такої заяви політика поставилися неоднозначно. Так одна частина українців погодилась, що референдум їм не потрібний і навіть звинуватили Зеленського у спробі перекласти на них відповідальність за долю країни.

Були також ті користувачі, які обурено відреагували на слова Вакарчука та запитали, як він хоче врегулювати конфлікт з ядерною державою та які ще варіанти вирішення конфлікту, окрім мирної домовленості, він бачить.

Як раніше повідомляв «Ракурс», екс-президент Петро Порошенко заявив, що пропозиція референдуму неприємно його вразила.