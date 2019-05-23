Зеленський прокоментував можливість переговорів з Росією. Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n122278-zelenskyy-prokomentuvav-mojlyvist-peregovoriv-z-rosiieu.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорів з Росією не буде.

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Така заява була озвучена ним перед виступом на конференції IForum. Про це повідомляє «Громадське».

Зазначимо, що раніше голова Адміністрації Андрій Богдан заявив, що влада розглядає можливість винесення на всенародний референдум укладення мирних домовленостей з Росією.

За словами Богдана, питання миру з агресором мають вирішувати не тільки президент та депутати, а й народ України.

На пропозицію референдуму одразу зреагували політики. Екс-президент України Петро Порошенко заявив, що його неприємно вразила ця новина і попросив Зеленського спростувати ці чутки.

Тим часом відомий музикант Святослав Вакарчук розкритикував пропозицію та назвав її безвідповідальною.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський на IT-конференції IForum виступив з доповіддю «Гарант інновацій: створюємо майбутнє разом». Під час своєї промови президент заявив про бажання створити уряд у смартфоні, який стане новим рівнем у відносинах між громадянами та державою.