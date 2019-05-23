Зеленський заявив про створення держави в смартфоні. Фото: youtube

https://racurs.ua/ua/n122275-zelenskyy-zayavyv-pro-stvorennya-derjavy-v-smartfoni-video.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський під час виступу на IT-конференції iForum заявив про бажання створити унікальний уряд в смартфоні.

Loading...

У своїй доповіді «Гарант інновацій: створюємо майбутнє разом» Зеленський заявив, що електронний уряд буде включати в себе чотири рівні функціонування: інформація про державу, комунікація з державою, транзакції з державою і залучення в управління державою.

За допомогою нової системи громадяни зможуть щодня через електронну систему контролювати які подаються закони, змінювати і доповнювати їх, а також стежити, які люди обираються на державні пости, і дізнаються, як їх відкликати.

За словами Зеленського, згідно зі звітом ООН про розвиток електронного уряду за 2018 рік, Україна програла Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові, країнам Балтики та агресору.

Однак за індексом людського капіталу Україну позаду залишили тільки РФ, Білорусь і Естонія. Такі показники, запевняє президент, говорять про те, що проблема держави саме в системі, а не в людях.

За словами Зеленського, інновації та нинішні політики перебувають в абсолютно різних світах. Президент показав відео, на якому проходить випробування робота від американської компанії Boston Dynamics, а потім показав фото шокованого народного депутата Олега Ляшка.

Говорячи про необхідність інновацій, Зеленський навів приклад країн Африки, які обійшли дротові телефони і відразу перейшли на смартфони. У зв’язку з цим він висловив надію, що українці зможуть минути сучасний політичний процес і стати першими в світі з такою відкритою електронною системою.

Цього понеділка буде запущений проект «Ліфт», де кожна людина зможе залишити резюме про себе, відгукнутися на роботу в команді Зеленського, розповісти ідею і відправити готовий продукт. За онлайн-структурою закріплять спеціальний організаційний комітет, який буде аналізувати пропозиції, спілкуватися з їхніми творцями і впроваджувати пропозиції в департаменти в обхід бюрократії.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на інтернет-сайті представництва президента з’явилася петиція про його відставку. Відставку Зеленського вже підтримали понад 20 тис. осіб.