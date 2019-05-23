Зеленский заявил о создании государства в смартфоне. Фото: youtube

https://racurs.ua/n122275-zelenskiy-zayavil-o-sozdanii-gosudarstva-v-smartfone-video-video.html

Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на IT-конференции iForum заявил о желании создать уникальное правительство в смартфоне.

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В своем докладе «Гарант инноваций: создаем будущее вместе» Зеленский заявил, что электронное правительство будет включать в себя четыре уровня функционирования: информация о государстве, коммуникация с государством, транзакции с государством и вовлечение в управление государством.

С помощью новой системы граждане смогут ежедневно через электронную систему контролировать какие подаются законы, изменять и дополнять их, а также следить, какие люди избираются на государственные посты, и узнают, как их отозвать.

По словам Зеленского, согласно отчету ООН о развитии электронного правительства за 2018 год, Украина проиграла Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтики и агрессору.

Однако по индексу человеческого капитала Украину позади оставили только РФ, Беларусь и Эстония. Такие показатели, уверяет президент, говорят о том, что проблема государства именно в системе, а не в людях.

По словам Зеленского, инновации и нынешние политики находятся в абсолютно разных мирах. Президент показал видео, на котором проходит испытание робота от американской компании Boston Dynamics, а затем показал фото шокированного народного депутата Олега Ляшко.

Говоря о необходимости инноваций, Зеленский привел в пример страны Африки, которые обошли проводные телефоны и сразу перешли на смартфоны. В связи с этим он выразил надежду, что украинцы смогут миновать современный политический процесс и стать первыми в мире с такой открытой электронной системой.

В этот понедельник будет запущен проект «Лифт», где каждый человек сможет оставить резюме о себе, откликнуться на работу в команде Зеленского, рассказать идею и отправить готовый продукт. За онлайн-структурой закрепят специальный организационный комитет, который будет анализировать предложения, общаться с их создателями и внедрять предложения в департаменты в обход бюрократии.

Как ранее сообщал «Ракурс», на интернет-сайте представительства президента появилась петиция о его отставке. Отставку Зеленского уже поддержали более 20 тыс. человек.