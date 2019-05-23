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У ЗСУ наголошують, що не ведуть переговорів із бойовиками, фото: Flickr

Переговори з бойовиками: у ЗСУ розпочали службову перевірку через розпорядження про опитування військовослужбовців (ДОКУМЕНТ)

23 тра 2019, 15:44
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В оперативному командуванні «Північ» призначили службову перевірку з приводу резонансного розпорядження про проведення опитування військовослужбовців стосовно їхнього ставлення до можливих переговорів із бойовиками, котрі діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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Про це повідомляє пре-служба оперативного командування.

Фото документа, що доручав провести відповідне опитування, сьогодні вранці оприлюднив фонд «Повернися живим». У фонді запевняють, що цей документ отримали у різних військових частинах.

Розпорядження про проведення опитування, фото: фонд «Повернися живим»

Прес-служба оперативного командування «Північ» зазначає, що метою цього опитування було створення прогнозування можливих ризиків для громадян України та військовослужбовців ЗСУ, а також — втілення упереджувальних заходів щодо захисту цивільного населення. Зазначається, що цей документ вже втратив чинність.

Допущено викривлення інформації, яка мала бути направлена на усіх громадян України без виключення і не мала містити залучення військовослужбовців, — зазначають у прес-службі.

У повідомлені прес-служби наголошується, що ЗСУ не ведуть переговорів із бойовиками.

За інформацією волонтера Романа Доніка, поява цього документа не було ініціативою Генштабу ЗСУ. Її висунув керівник штабу оперативного командування «Північ», генерал-майор Ромигайло.

Нагадаємо, військовослужбовцям сьогодні представили нового керівника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака.

Джерело: Ракурс


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