Переговори з бойовиками: у ЗСУ розпочали службову перевірку через розпорядження про опитування військовослужбовців (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n122280-peregovory-z-boyovykamy-u-zsu-rozpochaly-slujbovu-perevirku-cherez-rezonansne-rozporyadjennya-pro.htmlРакурс
В оперативному командуванні «Північ» призначили службову перевірку з приводу резонансного розпорядження про проведення опитування військовослужбовців стосовно їхнього ставлення до можливих переговорів із бойовиками, котрі діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Про це повідомляє пре-служба оперативного командування.
Фото документа, що доручав провести відповідне опитування, сьогодні вранці оприлюднив фонд «Повернися живим». У фонді запевняють, що цей документ отримали у різних військових частинах.
Прес-служба оперативного командування «Північ» зазначає, що метою цього опитування було створення прогнозування можливих ризиків для громадян України та військовослужбовців ЗСУ, а також — втілення упереджувальних заходів щодо захисту цивільного населення. Зазначається, що цей документ вже втратив чинність.
Допущено викривлення інформації, яка мала бути направлена на усіх громадян України без виключення і не мала містити залучення військовослужбовців, — зазначають у прес-службі.
У повідомлені прес-служби наголошується, що ЗСУ не ведуть переговорів із бойовиками.
За інформацією волонтера Романа Доніка, поява цього документа не було ініціативою Генштабу ЗСУ. Її висунув керівник штабу оперативного командування «Північ», генерал-майор Ромигайло.
Нагадаємо, військовослужбовцям сьогодні представили нового керівника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака.